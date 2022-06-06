  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 09:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國男被女友激嬲 闖博物館怒毀4000萬古希臘文物

環球社會熱點 09:05 2022/06/06

分享：

分享：

不少情侶拍拖時都會嘈交「耍花槍」，但美國一名男子卻因被女友激嬲而怒火中燒，闖入博物館大肆破壞館内珍貴的文物。這批藏品為有著2,500年歷史的古希臘文物，價值超過4,000萬港元。

俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」 【下一頁】

涉事21歲男子埃爾南德斯（Brian Hernandez）上周三（1日）與女友爭執後，突然用一張金屬凳砸爛德州達拉斯藝術博物館（Dallas Museum of Art）的玻璃門。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

埃爾南德斯進入博物館後繼續用凳砸爛兩個展示櫃及數件藏品。他更肆意破壞博物館内的電話、電腦和長凳。 

他最少砸爛3件有著2,500年歷史的古希臘文物、一件當代美洲原住民作品、一個公元前540年的希臘杯，連同受損玻璃門的費用計算料總值515.3萬美元（約4,019萬港元）。

博物館保安隨即抓住埃爾南德斯，而埃爾南德斯其後透露，他是因被女友激嬲，才決定闖入博物館破壞這批文物。

【英國王室】各國領袖恭賀英女王迎白金禧 連佢都有致函 【下一頁】

警方其後拘捕埃爾南德斯，他亦直接供認罪行。警方其後指出，他毀壞的物品當中有罕見的古代文物，形容這些文物非常珍貴且獨一無二。

埃爾南德斯被控相等或大於30萬美元的刑事毀壞罪，可判處5年至無期徒刑。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞
2022/06/05
【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞
烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議
2022/06/04
烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議
馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應
2022/06/04
馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應
俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」
2022/06/04
俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」
澳洲64歲美魔女IG擁近10萬粉絲 著比堅尼大方show腹肌
2022/06/04
澳洲64歲美魔女IG擁近10萬粉絲 著比堅尼大方show腹肌

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞
14:58 2022/06/05
【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞
烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議
14:05 2022/06/04
烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議
馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應
12:44 2022/06/04
馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應
罪案 文娛藝術 德克薩斯 美國 博物館

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】基輔一個月來再傳爆炸聲 俄稱毀歐洲提供T-72坦克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】基輔一個月來再傳爆炸聲 俄稱毀歐洲提供T-72坦克（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間09:00）
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款