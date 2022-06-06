美國男被女友激嬲 闖博物館怒毀4000萬古希臘文物

不少情侶拍拖時都會嘈交「耍花槍」，但美國一名男子卻因被女友激嬲而怒火中燒，闖入博物館大肆破壞館内珍貴的文物。這批藏品為有著2,500年歷史的古希臘文物，價值超過4,000萬港元。

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涉事21歲男子埃爾南德斯（Brian Hernandez）上周三（1日）與女友爭執後，突然用一張金屬凳砸爛德州達拉斯藝術博物館（Dallas Museum of Art）的玻璃門。

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埃爾南德斯進入博物館後繼續用凳砸爛兩個展示櫃及數件藏品。他更肆意破壞博物館内的電話、電腦和長凳。

他最少砸爛3件有著2,500年歷史的古希臘文物、一件當代美洲原住民作品、一個公元前540年的希臘杯，連同受損玻璃門的費用計算料總值515.3萬美元（約4,019萬港元）。

博物館保安隨即抓住埃爾南德斯，而埃爾南德斯其後透露，他是因被女友激嬲，才決定闖入博物館破壞這批文物。

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警方其後拘捕埃爾南德斯，他亦直接供認罪行。警方其後指出，他毀壞的物品當中有罕見的古代文物，形容這些文物非常珍貴且獨一無二。

埃爾南德斯被控相等或大於30萬美元的刑事毀壞罪，可判處5年至無期徒刑。

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責任編輯：鄭錦玲