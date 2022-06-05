英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉

受通脹持續高企及俄烏戰爭影響，英國各種貨物價格繼續飆升。有調查發現，英國有酒吧每品脫啤酒平均價為8英鎊，是自2008年以來最高。英國業界人士警告，上述情況持續或導致過萬間餐廳及酒吧倒閉。

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英國諮詢公司CGA向逾5,550間酒吧及夜店進行調查，發現一間位於倫敦的酒吧啤酒價格最貴，每品脫（約473毫升）平均價達8.06英鎊（約78.4港元）。CGA數據顯示自2008年金融海嘯以來，每品脫啤酒平均價格已升超過7成，由當時的2.3英鎊（約22.5港元）升至目前的3.95英鎊（約38.7港元）。

CGA數據亦指英國自2020起，平均每品脫啤酒成本最少上升7%，預料未來將維持升勢。英媒指啤酒價格在2008年1月至今年4月期間的升幅，如僅跟隨通脹率，每品脫平均成本價應為3.35英鎊（約32.8港元）。

大麥為啤酒關鍵原料，而烏克蘭是大麥第4大生產國，受戰爭影響釀酒成本或大增7成。而且酒吧餐廳自2021年解封重開以來，面對食品和飲品供應價飆升，加上英國退歐後貨品交付延誤及人手短缺等因素都帶來額外經營成本壓力，餐飲行業的通脹率達到13%至17%。

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英國款待業機構UK Hospitality行政總裁Kate Nicholls指，行業正面臨較新冠疫情期間更龐大的危機，指已有很多獨立店舖倒閉。她估計機構中約有2萬會員正面臨虧損，3萬會員的現金儲備不足，更警告恐有逾萬間餐廳或酒吧結業。

英國啤酒及酒吧協會（British Beer & Pub Association）主席Emma McClarkin表示，已有部分商戶決定關閉，成本上漲導致商家生意額需提高兩成，才能繼續生存。

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責任編輯：李俊儀