藥明康德上海營運恢復正常 維持本季收入增逾6成預測

醫藥股藥明康德(02359)宣布，截至本公告日期，公司在上海地區的經營活動已基本恢復正常。2022年 4月及5月期間，公司持續強化本公司獨特的一體化合同研究、開發與生產(CRDMO)及合同測試、研發和生產(CTDMO)業務模式。在遵守上海地區 新冠肺炎疫情防控措施的同時，公司亦迅速制定並高效執行業務連續性計劃，充分發揮其全球佈局、多地運營及全產業鏈覆蓋優勢，確保公司整體業績目標的達成。藥明康德預計2022年第二季度收入仍將實現此前公 告的63–65%的增長，並繼續對2022年全年實現收入增長65–70%的目標充滿信心。

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藥明康德補充，今年第二季度及全年的經營業績展望以公司目前在手訂單情況為基礎預測，未經審計且不代表2022年第二季度及2022年全年盈利預測，亦不構成公司對投資者的實質承諾。此外，有關經營業績展望以全球新冠肺炎疫情穩定或改善、全球醫藥行業發展平穩以及國際貿易和公司經營所在地國家監管環境穩定等為前提基礎，經營業績展望的最終實現取決於內外部環境變化等多種因素，存在不確定性。公司將密切關注上海市新冠肺炎疫情防控後續進展情況，並將及時披露對公司業務發展的影響。

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