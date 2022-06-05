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【滙豐恒生down機】滙豐恒生手機銀行、櫃員機等服務今曾暫停　金管局要求兩家銀行詳細調查事件

Hot Talk 18:35 2022/06/05

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匯豐 （00005） 、恒生銀行 （00011） 網上銀行服務、部分自動櫃員機今早11時許暫停服務。用戶嘗試登入滙豐手機銀行，發現版面顯示「暫停服務」，嘗試登入恒生手機銀行亦未能成功。兩行服務約於中午時分起陸續恢復正常。金管局發言人回覆指，金管局知悉事件，留意到銀行系統已經回復正常，已要求銀行作詳細調查，避免同類事件再次發生。

滙豐銀行發言人回覆指，由於技術故障，該行的服務於今早受到短暫影響，中午時分已陸續恢復正常服務。恒生銀行發言人指，今早11時半左右，由於技術因素，該行的數碼銀行及自動櫃員機服務暫時受到影響，約於中午時分，經修復後自動櫃員機服務已恢復運作，而近下午2時左右，數碼銀行服務亦陸續恢復運作。

滙豐、恒生今晨曾進行系統提升

翻查滙豐、恒生網頁公布的系統升級時間表，兩家銀行今晨不同時段進行不定期的系統提升，有不同服務會受影響，例如，滙豐今晨1時至7時受影響的服務包括「滙豐網上／流動理財及理財易中心 – 保險服務」、今晨2至7時「香港滙豐手機開戶」服務受影響等；恒生今晨3至5時，賬單及繳費服務、設定海外自動櫃員機每日提款及現金透支限額會受影響。

立法會金融界議員陳振英表示，不肯定今次事件是否與系統提升有關，但認為一般系統維護或提升時，未能回復正常運作的風險的確較高，而今次事件影響到不少客戶，相信金管局會就此要求有關銀行提交詳細報告。

陳振英認為，涉及系統有關的工作，每次銀行都會很小心，一般在實際操作環境進行前，先做模擬環境測試，但仍有機會出現異常，而因為相關工作有風險，一般會在假日進行，以減少對正常商業活動的影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有機會是兩家銀行系統提升後發生「死機」，今次事件在假期發生，影響不算很大，事發後亦頗快回復正常，希望兩家銀行檢討事件原因及作補救。

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