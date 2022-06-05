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【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐　料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

股市 17:51 2022/06/05

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【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐　料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

美國聯儲局6月中議息前，率先靜觀美國5月通脹數據，市場最新預期5月CPI按年升幅維持8.3%，料按月升幅上升0.4個百分點至0.7%。至於5月核心CPI，料按年升幅回落0.3個百分點至5.9%，按月升幅回落0.1個百分點至0.5%。

摩通：量化緊縮在2023年中前，料不會對基準利率造成上行壓力，看【下一頁】

National Securities首席市場分析師Art Hogan表示，若果CPI數據最終是符合或接近市場共識，相信投資者會感覺變好，因他們已採取更保守的立場。

Grant Thornton首席經濟師Diane Swonk指，5月CPI會受到汽油價格抽升所影響，二手車價格及食品成本也會對通脹構成影響。她指，每個人都希望通脹見頂，但其可能比市場預計的更難以捉摸，也不是達到頂峰。

摩根士丹利：美股再升空間有限，看【下一頁】

有投票權的美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）稱，現時未有足夠證據顯示通脹經已見頂，月度通脹數據提供強力證據，顯示通脹正在回落，加息步伐便可放緩，惟倘通脹屆時未有放緩，9月議息較快的加息步伐可能是必須。

美股走勢方面，Charles Schwab首席投資分析師Liz Ann Sonders提到，投資情緒環境尚未普遍看跌，但也未看到訊號顯示股市會轉為上行，認為此前5月底美股反彈為典型的「熊市反彈」，亦為更多沽售的開始。

道指上周五收報32899點，全周跌313點或0.9%，納指收報12012點，全周跌118點或1%，標指收報4108點，全周跌49點或1.2%。

美國本周重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
09/06 首領失業救濟金人數 20.6萬 20萬
連續申領失業救濟金人數 130.5萬 130.9萬
10/06 5月CPI（按年） +8.3% +8.3%
5月核心CPI（按年） +5.9% +6.2%
10/06 6月密西根大學市場氣氛 58.3 58.4

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