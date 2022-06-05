【Apple】 研究分析Apps達標準則 才能登上App Store榜首

根據應用情報公司Sensor Tower最新報告指出，自2019年以來，一款應用在美國的蘋果應用商店（App Store）中闖入第一的位置所需的下載量已經攀升了37%。簡單來說，一款iOS應用程式需要至少有一天大約15.6萬次的下載才能登App Store上榜首，而在2019年時，每天所需的下載量為11.4萬次。

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然而，報告又指出，下載量並不是讓一款應用登上排行榜首位的唯一因素。實際上，Apple的排名算法在管理其排行榜時會考慮幾個因素之一，如速度、應用程序的使用、新用戶的數量等。

下載量在其中仍然是等式的一部分，也是一個有趣的考察因素，因為關於蘋果應用商店排名實際運作的信息很少。在新的發現中，Sensor Tower注意到，蘋果似乎已經調整了排名算法，以應對2020年COVID-19大流行的影響。

根據該報告，在2020年，一款應用想要在美國應用商店中排名第一，所需的下載次數達到了18.5萬次，同比增長62%，創歷史新高。這將與應用程序下載和使用的整體提升相一致，因為消費者在政府封鎖下呆在家裏，而學校、商店和工作場所關閉。然而，當時在Google Play上達到同樣的位置是比較容易的，因為所需的每日下載量僅同比增長5%，在2020年達到87,000次。

自那時起，隨後COVID愈趨嚴重，使應用使用正常化，達到第一的日下載量在兩個市場上都有所下降。Sensor Tower估計，如上所述，應用程式必須達到每日安裝量的中位數156,000次才能在App Store上排名第一，但Android應用程式現在只需要56,000次安裝，比2019年的83,000次下降了33%。

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編輯：沈春生