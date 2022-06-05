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【疫後復甦】信和集團旗下三大商場端午節長假營業額升15%　當中餐飲業表現最佳升約兩成

股市 17:41 2022/06/05

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【疫後復甦】信和集團旗下三大商場端午節長假營業額升15%　當中餐飲業表現最佳升約兩成（圖片：信和集團提供）

本港疫情受控後，各類處所陸續重開及限聚令放寬，過去三日是端午節長周末假期，信和集團表示，旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地人流及營業額分別錄得10%及15%的按年升幅，消費氣氛理想。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下3大商場在過去三日長周末假期人流及營業額均有提升，零售商戶報有10%至15%升幅，而中餐飲業亦有20%的按年升幅。蔡碧林稱，雖然第三階段「疫苗通行證」雖於5月31日起實施，但食肆商戶表示生意卻有增無減，好多餐廳外均有輪候人龍。可見大部分市民都已符合進出指明處所的要求。

另外，有商場餐飲租戶指出，自食肆放寬至8人一枱後，生意有明顯上升，表現理想，而於過去三日長周末假期晚市更是長期爆滿，大部份客人均是一早已經訂座，當中以4至6人訂枱最多，同時餐廳門外持續有市民輪侯入場用餐，對長周末假期生意表示滿意。

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