【晶片市場】 Intel下注於RISC-V 打造比x86強大千倍CPU

PC處理器以Intel 確立的x86架構為主流，PC技術一直為Intel把持，主宰了近半世紀。近日，有消息指Intel竟然下注於RISC-V架構，勢要打造比x86架構強大升倍的CPU。

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Intel宣布與西班牙超算中心聯合，將投資4億歐元（約合33.6億港元），要基於RISC-V架構，在10年內開發出基於RISC-V的超算CPU。那屬於zettascale（十萬億億次）規模級別的超算處理器，相比現在的exascal（百億億次）級別的超算提升了1,000倍。

Intel為何對RISC-V有如此大興趣？皆因RISC-V為全球第三大架構，並且擁有開源、免費、開放的特點，讓全球的晶片廠商都對此趨之若鶩。

比如阿里、華為、谷歌、高通等廠商，每年花25萬美元，也要成為RISC-V國際組織高級會員，希望取得對此架構的主導地位。

今年年初，Intel宣布加入了全球開放硬件標準組織 RISC-V International（RISC-V基金會），並且成為了最高級別（Premier）的會員。與此同時，英特爾IFS客戶解決方案工程副總裁Bob Brennan將加入RISC-V董事會和技術指導委員會。

不同於x86的複雜指令集，RISC-V採用的是簡單指令集，在功耗上會控制要比x86 CPU來得更好，更容易獲得性能上的提升，不單只適用於超級電腦，亦適用於物聯網。



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編輯：沈春生