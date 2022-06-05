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【烏克蘭戰爭】烏防長料戰事今年結束 基輔再傳爆炸聲

環球社會熱點 17:52 2022/06/05

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俄羅斯入侵烏克蘭已逾百日，烏克蘭防長列茲尼科夫預料，俄烏戰爭在樂觀的情況下或能在今年內結束。另外，烏克蘭首都基輔周日（5日）再度傳出多下爆炸聲，烏克蘭官員指最少1人受傷。烏克蘭軍方指控俄羅斯發動空襲，有官員指俄羅斯正攻擊烏克蘭鐵路系統。

馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞 【下一頁】

列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）出席於斯洛伐克舉行的GLOBSEC-2022論壇時，承認目前無法預測戰爭將何時完結。但他個人樂觀預測或能今年內結束。

他強調俄羅斯仍繼續試圖佔領整個烏克蘭，警告在俄軍撤出烏克蘭前，其他國家同樣處於險境。他聲稱俄羅斯未來目標將是波蘭、波羅的海國家及斯洛伐克等。

另外，烏克蘭多個城市上周六（4日）夜晚，皆拉響防空警報。基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）在通訊軟件Telegram中表示，基輔Darnytskyi及Dniprovskyi地區周日傳出多次爆炸聲。《路透社》引述目擊者報道，爆炸聲過後現場冒起濃煙。

烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議 【下一頁】

傑素高表示爆炸最少造成1人受傷，需要留院治理，但未有相關死亡報告。烏克蘭軍隊總參謀部在社交平台Facebook上表示，俄軍繼續發射導彈向基輔等地區發動空襲。有烏克蘭官員認為，俄羅斯襲擊目標似乎是鐵路系統。

俄軍目前已佔領烏東大量地區，但盧甘斯克（Luhansk）地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）周日稱，俄軍本來控制北頓涅茨克 （Sievierodonetsk）約70%的地區。但蓋達伊指烏軍於過去兩日扭轉形勢重奪一大片領土，因此目前烏軍控制北頓涅茨克約一半地區。

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責任編輯：李俊儀

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