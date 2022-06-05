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【礦卡賤賣】 PC顯示卡需求減緩 會否跟加密幣有關？

環球政經 16:00 2022/06/05

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當加密貨幣大升市之時，許多高效能顯示卡都用作加密幣「挖礦」用途，以至高端Nvidia顯示卡使用奇貨可居，一度賣斷市。近月加密貨幣售價大幅回落，這類「礦卡」變成供過於求，於是有人在網上割價求售。近日國外調查公司Jon Peddie Research公布2022年第一季度GPU顯卡和PC出貨量的統計報告，全球基於PC的顯示卡（GPU）市場在2022年第一季雖達到9,600萬台，但跟2021年第四季比，PC 顯示卡出貨量下降了 6.2%。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

Jon Peddie Research 推測其原因應該是受到中國封城、烏克蘭干擾、以及其他地方封鎖的原因，因此並不是大家猜的加密貨幣下跌因素。

有評論指去年顯卡大賣，漲價漲得有點離譜，都是因為加密貨幣大漲，有些投機人士想靠挖礦致富，而今年開始加密貨幣就不斷下跌，比特幣還跌到一年多的新低，相對就沒有人想買新顯卡挖礦，甚至是停損把舊顯卡賣掉，進而導致新顯卡賣不動。

要留意，出貨量下降6.2% 中，NVIDIA其實沒有受影響，Jon Peddie Research 表示NVIDIA是增加3.2%的，而AMD下降1.5%，Intel 下降 8.7%。

PC GPU供應商的市佔率也有所變動，根據去年2021第一季同期比，2022第一季市佔率僅Intel變少，NVIDIA 增加達6%，從15%升至21%，AMD 也增加2%，從17%升至19%。

 

【延伸閱讀】加密幣未來料由19000隻大減至180隻　業內人士：現在如同dotcom時代早期下一頁

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【延伸閱讀】Nvidia 英偉達涉對加密貨幣掘礦業務披露不足　遭罰款550萬美元　下一頁

【延伸閱讀】虛擬貨幣市場大震盪　哪個加密貨幣富豪身家縮水最勁？下一頁

 

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編輯：沈春生

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