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加拿大擬凍結手槍買賣進口 民眾趕買槍掀搶購潮

環球社會熱點 17:30 2022/06/05

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加拿大早前提出槍械管制新法案，計劃凍結全國手槍買賣及進口，國會一旦通過將最快秋天起生效。新法案於加拿大掀起手槍搶購潮，大量民眾希望在新槍械管制措施生效前買槍。

美退休法官被槍殺 參院共和黨領袖亦成目標 【下一頁】

新法案《C-21》將凍結全國手槍買賣及進口、要求重新配置長槍彈匣後每次只能容納不超過5發子彈、禁止買賣或轉讓大容量彈匣、禁止銷售與槍枝造型相似的玩具。

至於體育射手、奧運運動員、保安人員，以及已擁有手槍的民眾可繼續保留槍械。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布新法案後的數小時内，卑詩省的幾間槍械店門外隨即排起長龍。加拿大各地的其餘槍店也表示，店内的槍械數日内就已售罄。

首都渥太華一間狩獵用品店的負責人Jen Lavigne形容銷情熱烈，指店舖在3日内售出100支槍，相當於店内的全部槍械庫存。

另一間位於多倫多的槍店負責人則表示，政府宣布收緊槍械管制製造恐慌，使民眾爭先恐後搶購手槍，指該區幾乎所有槍店的庫存都被搶購一空。

美國俄克拉何馬州爆槍擊 槍手闖醫院殺4人後自盡 【下一頁】

根據政府估計，加拿大全國3,800萬人口目前合共有過百萬支手槍，國内有2,500間店舖有售賣槍械。

按照目前規定，民眾必須持有受管制槍支許可證才可合法購買槍械。大多數人更需要申請特別許可證，才可合法運送槍械至另一個地區。

加拿大過去10年的槍械罪案當中，約三分之二的案件涉及手槍。槍械用品店業界質疑政府提出的新法案，指罪犯根本不會遵守規則，指新措施只會傷害合法持槍者而無法減少罪案。

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責任編輯：鄭錦玲

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