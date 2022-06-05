【5G應用】 中國醫藥首批啟用 5G智能採樣工作站

高盛發表研究報告，在疫情之下，內地4月5G內需基建活動維持穩定，5G基站數量淨增量按月上升。內地5G高速發展，產生了多種嶄新的企業應用。隨着新冠疫情的發展，中國醫藥將5G應用於防疫檢疫的方面，最近廣東啟用了首批5G數碼便民採樣工作站「小藍箱」。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

這個設施外貌與警察亭類似，採用一體化、移動式設計，佔地空間僅6平方米，可在集中採樣點、社區、地鐵口、商超、學校等場景全域、網格化快速部署，構建居民身邊的「15分鐘核酸服務圈」，更好為「應檢盡檢」、「願檢盡檢」人群提供服務。

「小藍箱」應用5G、AI快速自動識別登記居民身份信息、健康碼，提升採樣效率減少人員配置。此外，還有基於AI攝像頭及頭肩算法技術，居民在移動端可實時查看採樣點分布情況、開放狀態，排隊人數等，利用數碼化平台實現靈活動態選擇採樣點位，實現「快速找、排隊少、方便查」，全面優化區域防疫採樣秩序，有利於公眾就近便利接受核酸檢測的服務，確保感染者的早期發現並提高監測預警的靈敏度。

除了5G賦能核酸採樣工作流程外，「小藍箱」還置入了多種黑科技，包含紫外線環境消殺系統、等離子空氣消殺系統、正壓通風系統、天眼安全管控系統等多項高科技模塊，結束一天採樣工作後，可自動消殺4小時。此外，還有封閉式防護艙體、空調、換衣鏡、儲物櫃等醫護保障硬件設施，為採樣居民及醫護人員最安全、舒服的採樣環境。

在後疫情時代，「小藍箱」還預留「疫平結合」 接口設計，不僅能夠成為常態化防疫駐點，後疫情時代可快速升級為「健康鄰里中心」，無縫接入醫療服務、養老服務、健康管理服務等全場景，形成社區、地產物業、商業中心、服務機構等多陣地，實現「一刻鍾健康城市生活圈」，形成健康感知城市服務體系。

【延伸閱讀】中移動楊杰：力爭年底前累計開通110萬個5G基站【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【延伸閱讀】中電信5G用戶5月淨增668萬戶 一文看清內地電訊商4月數據 【下一頁】

【延伸閱讀】香港電訊力爭今年 5G滲透率升至30%【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生