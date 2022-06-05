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【離岸人民幣業務】陳茂波：會循多方向進一步推動離岸人幣生態系統發展　提供更多以人幣計價投資工具和渠道

股市 16:37 2022/06/05

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財政司司長陳茂波在網誌表示，除了債市、綠色和可持續金融外，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。展望未來，政府會循多方向進一步推動離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務，並且會優化相關的市場基建，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

香港處理全球75%離岸人民幣結算業務

陳茂波表示，香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾七萬億人民幣。在香港的離岸人民幣資金池超過8,000億元，佔全球離岸人民幣存款約60%。此外，國家財政部自2009年開始連續13年在香港發行人民幣國債，至今在港發行共2,380億元人民幣國債。中國人民銀行亦建立在港發行中央銀行票據的常態機制，自2018年開始在香港發行人民幣票據，至今在港發行共5,000億元人民幣票據。

他說，從國際大趨勢來看，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求，將會不斷持續增加。香港作為離岸人民幣業務樞紐，將會發揮更關鍵的角色。

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經濟 陳茂波 人民幣 人民幣國際化 財政司

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