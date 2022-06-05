雅培密歇根州嬰兒奶粉廠重開 料可緩解美國奶粉荒

美國最大奶粉供應商雅培早前接獲投訴指產品含菌，回收旗下多個品牌配方奶粉及關閉位於密歇根州的廠房，導致當地嬰幼兒奶粉嚴重短缺。雅培宣布重開密歇根州廠房並恢復生産，料有助緩解嬰幼兒奶粉短缺的情況。

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雅培（Abbott Laboratories）因接獲投訴，指有部分嬰兒飲用奶粉後出現細菌感染，其中兩名嬰兒死亡。雅培2月自願回收旗下多個品牌配方，及關閉密歇根廠房。

美國隨即出現奶粉嚴重短缺的情況，美國政府最近幾周更要從海外進口配方奶粉。消費品數據公司Datasembly數據指，美國截至上月28日的嬰幼兒奶粉缺貨率達到74%。

但由於雅培已滿足美國食品及藥物管理局（FDA）的基本要求，密歇根廠房獲准恢復生產。

雅培發表聲明指，公司了解民眾對配方奶粉的迫切需求，因此首要任務是將優質、安全的配方奶粉送到美國各地的家庭手中。

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該公司承諾在滿足所有要求的同時盡快提高產量，並宣布專為對牛奶過敏嬰兒調製的配方奶粉EleCare，料於本月20日左右可恢復供應。FDA早前更預計，最快要7月才能恢復奶粉供應。

雅培也表示會從位於愛爾蘭的工廠向美國運送數百萬罐嬰兒配方奶粉，並安排位於俄亥俄州的工廠優先生產配方奶粉。

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責任編輯：鄭錦玲