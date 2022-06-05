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北韓發射8枚彈道導彈 或為抗議美韓聯合軍演

環球社會熱點 16:18 2022/06/05

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南韓和美國於上周六（4日）結束聯合軍演，南韓周日（5日）表示北韓早上發射8枚短程彈道導彈。是次為北韓今年第18次發射導彈，南韓分析指北韓今次發射導彈目的，料為抗議美韓聯合軍演。

中俄反對 聯合國未通過加強制裁北韓 【下一頁】

南韓聯合參謀本部表示，北韓周日上午9時8分至43分期間，從平壤順安等地向東部海域發射了8枚短程彈道導彈。南韓軍方正分析導彈發射距離及高度等參數，《韓聯社》分析指，北韓從多地發射導彈，或考慮到此舉有利於躲避攔截及精準打擊。

是次為北韓今年第18次發射導彈，亦是南韓新總統尹錫悅上任以來第3次。《韓聯社》分析北韓今次發射，是為抗議上周四（2日）至上周六舉行的美韓聯合海軍軍演。至於北韓首次連發8枚導彈，料為希望透過炫耀國力加劇軍事緊張情況。

北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談 【下一頁】

南韓指軍方正加強監視並保持高度警覺，同時與美方保持緊密合作和嚴密戒備。北韓今年初就已暗示，將撕毀暫停核試及洲際彈道導彈試射的承諾。南韓軍方目前研究判斷，北韓第7次核試準備已結束，正等候北韓領袖金正恩決定。

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責任編輯：李俊儀

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