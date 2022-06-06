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【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股

股樓投資 14:24 2022/06/06

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美國進入加息周期，10年期債息率接近3厘水平，瑞銀發表報告指，本港金管局今年底的政策基準利率料達3厘，以反映美聯儲加息2.25厘。由於港元流動性充足，作為按揭參考指標的一個月期香港銀行同業拆息(HIBOR)仍徘徊於0.2厘水平，在加息周期亦較聯邦基金利率落後。若一個月期HIBOR上升，有利本港銀行淨息差，因此在上述環境下，該行看好本地銀行股、高息股和價值股跑贏。並且列出7隻該行較喜愛港股。

海螺水泥獲安徽國資委批准 增持海螺環保股權  詳情請看【下一頁

瑞銀喜愛港股名單：

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康希諾提前終止授權輝瑞 在內地推廣腦膜炎球菌疫苗  詳情請看【下一頁

瑞銀又指出，濠賭股因受累內地防疫措施，表現相對落後。一旦內地政策上放寬流動性，將有利該板塊改善表現。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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