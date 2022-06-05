理想本月中發布新車款L9 預計9月交付逾萬輛

內地造車新勢力之一的理想汽車(02015)創辦人李想在微博上宣布，公司會在6月21日發布新車型理想L9，7月將安排在全國門店試駕。他又表示，理想L9可於8月起交付予客戶，並預計9月交付量可超過1萬輛。

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李想指出，理想L9已經在常州基地的生產線上投產了上千輛的量產車。7月會陸續運到全國108個城市的233間零售中心，讓已預訂理想L9的用戶實際體驗後再鎖單。他有信心理想L9產能上升速度會很快，9月會實現逾萬輛的交付量，惟前提是疫情可以及早控制下來。

另外日前理想公布，公司於今年5月交付11,496輛理想ONE，較去年5月增長165.9％。自交付以來，理想ONE累計交付量已達約17.1萬輛。美銀發表研報指，理想汽車在4月1日起加價，訂單的平均售價最早要到6月中才會上升；又指今次提價已覆蓋到近兩季電池加價，仍與供應商寧德時代（深：300750）商討第二季的價格安排。該行維持「買入」評級，目標價129元。

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