美退休法官被槍殺 參院共和黨領袖麥康奈爾亦成目標

美國一名退休法官上周五（3日）被槍殺，警方接報到場時已經身亡。美國警方其後表示，是次槍殺事件具有針對性，據報其目標名單中仍有多名政客，包括美國參議院少數黨領袖麥康奈爾等。美國警方已經確認槍手身份，指他犯案動機涉及法庭案件。

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美國威斯康星州（Wisconsin）總檢察長考爾（Josh Kaul）表示，案件發生於上周五上午，新里斯本（New Lisbon）警方接到報案電話指，有人在當地住宅內開了兩槍。警方特戰應急小組立即趕往現場，發現現年68歲的男性屋主被綁在椅上，已經死亡，及在地下室發現1名現年56歲男子，身上帶有明顯自行造成的槍傷。

考爾表示，警方亦在現場發現一支槍，並確認疑犯身份為Douglas Uhde，他現時情況危急。考爾指，疑犯行動似乎具有針對性，並似乎還有其他目標，行動疑似和司法系統相關。威斯康星州司法部上周六（4日）確認，死者為退休法官勒莫爾（John Roemer），並指他疑似因某類或個別法庭案件成為疑犯目標。

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美國媒體《ABC News》引述了解調查情況的消息人士報道，當局在疑犯車內發現一份列有逾10人的目標名單，當中目標人物包括麥康奈爾（Mitch McConnell）、密歇根州（Michigan） 州長惠特曼（Gretchen Whitmer）及威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）等。考爾指，當局已聯絡或是目標的人士，確認安全，調查人員亦正確定槍殺案和其他事件的聯繫。

威斯康星州法庭記錄顯示，疑犯在2005年時因武裝入室盜竊，被勒莫爾判處6年監禁及9年延長監管（extended supervision），及其他3項較輕罪名，他當時未有抗辯。

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責任編輯：李俊儀