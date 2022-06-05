美退休法官被槍殺 參院共和黨領袖亦成目標

美國一名退休法官上周五（3日）被槍殺，警方接報到場時已證實身亡。美國警方指槍手有針對目標，其目標名單中更列出多名政客，包括美國參議院少數黨領袖麥康奈爾等人。警方已證實槍手身份，指其犯案動機涉及法庭案件。

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美國威斯康星州（Wisconsin）總檢察長考爾（Josh Kaul）表示，案件發生於上周五上午，新里斯本（New Lisbon）警方接到報案電話指，有人在一幢住宅內開了兩槍。

警方特別應變隊立即趕往現場，發現68歲的男屋主被綁在椅上並已經死亡。警方也在地下室發現1名56歲男子，男子身上帶有明顯自行造成的槍傷。

考爾指警方於現場發現一支槍，並確認疑犯身份為Douglas Uhde，他送往醫院搶救不過情況仍危殆。考爾指疑犯行動似乎具有針對性，也相信他還有其他襲擊目標，行動可能和司法系統相關。

威斯康星州司法部上周六（4日）確認，死者為退休法官勒莫爾（John Roemer），並指他疑似因某類或個別法庭案件成為疑犯目標。

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美媒《ABC News》引述知情人士指，當局在疑犯車內發現一份列有逾10人的目標名單，當中包括麥康奈爾（Mitch McConnell）、密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）及威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）等。考爾指，當局已聯絡或是目標的人士，確認安全，調查人員亦正確定槍殺案和其他事件的聯繫。

威斯康星州法庭記錄顯示，疑犯在2002年時因持械入室盜竊等罪名，遭勒莫爾於2005年判處6年監禁及9年延長監督，他當時未有抗辯。

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責任編輯：李俊儀