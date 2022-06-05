內地經濟學家李稻葵預計 科網企業監管風暴基本結束

內地經濟學家，前人行貨幣委員會委員李稻葵在「大華私人銀行2H 2022投資論壇」視像會議上指出，由於科網企業對政治影響已經為零，針對科網企業的監管風暴已基本結束。他相信投資者會對這些企業恢復信心。

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互聯網監管風暴由中央叫停阿里巴巴(09988)旗下金融平台螞蟻集團上市而揭起序幕，早年在市場上表現亮麗的大型科技股受累一連串針對行業的監管，估值從高峰回落。國務院總理李克強及副總理劉鶴，近期先後表示要支持平台經濟及推動數字經濟。

內地嚴格防疫政策令外界關注GDP增長5.5%的目標能否實現。李稻葵相信「二十大」會議召開前，嚴格防疫政策仍會持續，惟內地仍會透過催谷汽車等產品的消費，以及房地產市場，來實現下半年GDP增長。他又相信，房地產作為投資工具的歷史周期已經完結的情況下，未來半至一年內地樓市政策或迎來重大調整。

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