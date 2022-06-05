  • 31°C
香港時間 : 2022605日 (日) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞

環球政治 14:58 2022/06/05

分享：

分享：

法國總統馬克龍表示西方國家絕對不可羞辱俄羅斯，才能在俄烏戰爭結束時改善俄羅斯與西方國家的關係。馬克龍的言論隨即引起爭議，烏克蘭政府隨即反駁指俄是自取其辱，又稱上述言論只會使法國蒙羞。

烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）上周六（4日）接受法國媒體訪問時表示，他相信法國能夠在俄羅斯與西方國家的關係中充當調解角色。

他表示西方國家絕對不可羞辱俄羅斯（must not humiliate Russia），才能在戰爭結束時通過外交手段搭建出路。

馬克龍更聲稱他已投入大量時間和精力，包括自去年底以來與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對話多達100小時來阻止俄烏衝突升級。他更表示已告訴普京，對方犯下了歷史性和根本性的錯誤。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於Twitter反駁馬克龍的言論，指俄羅斯是自取其辱，有關避免羞辱俄羅斯的説法只會羞辱法國及其餘作同樣呼籲的國家。

庫列巴更表示各國應該專注讓俄羅斯認清其真正的重要性並不及其所想，認為此舉將帶來和平並拯救生命。

馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應【下一頁】

烏克蘭政府又批評俄羅斯，稱俄作出野蠻的侵略行徑會遭國際社會譴責，而烏克蘭絕對不會在領土方面向俄羅斯讓步。

另外，法國目前在軍事和財政方面支援烏克蘭，但馬克龍到目前仍未有仿效其餘歐盟領袖到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），向烏克蘭政府提供象徵的政治支援。馬克龍接受法媒訪問時表示，他不排除會訪問基輔。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援
2022/06/03
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援
【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談
2022/06/02
【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談
丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）
2022/06/02
丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
2022/06/01
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區
2022/06/01
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援
11:00 2022/06/03
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援
【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談
10:54 2022/06/02
【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談
丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）
11:43 2022/06/02
丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）
軍事 地緣政治 外交 馬克龍 俄羅斯 烏克蘭 法國 普京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間15:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏批評馬克龍不可羞辱俄論 基輔再傳爆炸聲（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】烏批評馬克龍不可羞辱俄論 基輔再傳爆炸聲（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏批評馬克龍不可羞辱俄論 基輔再傳爆炸聲（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款