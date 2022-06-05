【烏克蘭戰爭】馬克龍稱不可羞辱俄 烏：令法國蒙羞

法國總統馬克龍表示西方國家絕對不可羞辱俄羅斯，才能在俄烏戰爭結束時改善俄羅斯與西方國家的關係。馬克龍的言論隨即引起爭議，烏克蘭政府隨即反駁指俄是自取其辱，又稱上述言論只會使法國蒙羞。

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馬克龍（Emmanuel Macron）上周六（4日）接受法國媒體訪問時表示，他相信法國能夠在俄羅斯與西方國家的關係中充當調解角色。

他表示西方國家絕對不可羞辱俄羅斯（must not humiliate Russia），才能在戰爭結束時通過外交手段搭建出路。

馬克龍更聲稱他已投入大量時間和精力，包括自去年底以來與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對話多達100小時來阻止俄烏衝突升級。他更表示已告訴普京，對方犯下了歷史性和根本性的錯誤。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於Twitter反駁馬克龍的言論，指俄羅斯是自取其辱，有關避免羞辱俄羅斯的説法只會羞辱法國及其餘作同樣呼籲的國家。

庫列巴更表示各國應該專注讓俄羅斯認清其真正的重要性並不及其所想，認為此舉將帶來和平並拯救生命。

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烏克蘭政府又批評俄羅斯，稱俄作出野蠻的侵略行徑會遭國際社會譴責，而烏克蘭絕對不會在領土方面向俄羅斯讓步。

另外，法國目前在軍事和財政方面支援烏克蘭，但馬克龍到目前仍未有仿效其餘歐盟領袖到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），向烏克蘭政府提供象徵的政治支援。馬克龍接受法媒訪問時表示，他不排除會訪問基輔。

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責任編輯：鄭錦玲