【AI新應用】 意念影像化 文字生成視頻

AI科技突飛猛進，令電腦更趨人性化。近日清華聯合智源研究院推出AI軟件技術，採用CogVideo模型，其中一項功能是將「文字生成視頻」，令人工智能有多可能。軟件示範剛在發布，即為網上瘋傳。

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這種技術一方面要用利用AI看懂文字，另一方面將文字與視頻匹配。團隊表示，CogVideo 應該是當前最大的、也是首個開源的文本（Text）生成視頻（Video）模型。在設計模型上，模型一共有90億參數，基於預訓練「文本-圖像」模型 CogView2 打造，一共分為2個模塊。

第一部分先基於CogView2，通過文本生成幾幀圖像，這時候合成視頻的幀率還很低；第二部分則會基於雙向注意力模型對生成的幾幀圖像進行插幀，來生成幀率更高的完整視頻。

在訓練上，CogVideo一共用了540萬個「文本-視頻」對。這裏不僅僅是直接將文本和視頻匹配起來「塞」給AI，而是需要先將視頻拆分成幾個幀，並額外給每幀圖像添加一個幀標記。

這樣就避免了AI看見一句話，直接給你生成幾張一模一樣的視頻幀。其中，每個訓練的視頻原本是 160×160像素解像度，被CogView2上採樣（放大圖像）至480×480像素解像度，因此最後生成的也是480×480像素解像度的視頻。

至於AI插幀的部分，設計的雙向通道注意力模塊則是為了讓AI理解前後幀的語義。CogVideo的AI模型只支持中文輸入，外國網友想玩還得借助Google翻譯。

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編輯：沈春生