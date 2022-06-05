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【電玩產業】 新一代懷舊主機 Mega Drive Mini 2 發布

環球政經 13:00 2022/06/05

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電玩產業龐大，早前推出的Sony PS5注入新動力，如今著名遊戲廠商SEGA近日正式推出懷舊遊戲機Mega Drive Mini 2，對於電玩業界來說，亦算是一件盛事。

在發布會上，展示了Mega Drive Mini 2機身設計，控制器則提供6組按鍵配置，預定會收錄的50款作品中的10款，包括經典射擊遊戲《Slipheed》、《Thunder Force 4》、SEGA自家作品《Sonic The Hedgehog CD》、經典JRPG遊戲《Shining Force CD》等。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

按照 SEGA 的說法，所有 Mega Drive Mini 2 上的遊戲都經過了精心重製，在遊玩時你也可以隨時保存進度。新機在日本的售價為 9,980日圓（約600港元），將於2022年10月27日發售。

這次還可買附加設備「Mega Drive Tower Mini 2」，這是當年為了擴充 MD2 的功能而製作的周邊，這次也會附上卡帶與CD的周邊，此外本次的控制器「Fighting Pad 6B」也可獨立購買。

在主機之外廠方也打造了一個裝飾用的附件。其造型就像是縮小版的SEGA CD外接配件，透過其自帶的墊片你可以固定初代Mega Drive Mini，它的售價為 4,500日圓（約270港元）。

對於資深電遊迷來說，就算未玩過SEGA主機及遊戲，也曾聽過她經典的「超音鼠（Sonic The Hedgehog ）」。在這次發布會中，亦有推出相關的遊戲大作。

SEGA上次推出的遊戲機是2019年的Mega Drive Mini，作為1988年推出的Mega Drive復刻專用遊戲機，比例縮小為四分一，視頻接口採用HDMI，遊戲手掣則採用USB，透過晶片鎖定，只能使用自身規格和特約廠商的USB外設。事隔4年推出Mega Drive Mini 2，採用除了卡式作為遊戲儲存媒體，亦可附件支援CD光碟，比起上代更具彈性，
 

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編輯：沈春生

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