  • 31°C
香港時間 : 2022605日 (日) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源車】 氫能儲存突破 豐田展示便攜式燃料罐

環球政經 12:00 2022/06/05

分享：

分享：

新能源車技術百花齊放，目前雖是以鋰電池為主，但氫能技術亦不容忽視，或會改變未來新能源車的發展。

據科技網站Techspot報導，豐田已建立了便攜式氫氣燃料罐的工作原型，近日向傳媒展示。它可以使替代能源在日常使用中更加可行。其設計概念類似於丙烷燃料罐，允許用戶在需要時快速、輕鬆地更換氫氣燃料罐。豐田公司估計，一個氫氣燃料罐能提供足夠的電力，使一個普通的家用微波爐運行3至4個小時。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

該氫氣燃料罐是豐田與子公司Woven Planet Holdings共同開發的。它的長度大約為16英寸，寬度為7英寸，目標重量為11磅。

據該汽車製造商稱，今天大多數氫氣是用化石燃料產生的，例如提煉石油、製造化肥等。然而，豐田認為在未來氫氣將使用非常低的碳排放技術產生，並將被用於更廣泛的應用。

據悉，豐田的主要目標是實現一個碳中和社會，讓每個人都能獲得清潔能源。相關驗證實驗將於豐田日本的實驗性未來都市Woven City進行，該企將於市內試用、配發該氫燃料桶，以論證氫能源的安全性，及使用上的相關管制方式。

為了測試該模組在賽事現場等不同情境下，運輸安全性與氫氣儲存量等表現，也在三月份舉行的鈴鹿 SUPER 耐久賽事中，對該模組做實際使用的測試。在該賽事中會使用到大量的氫氣燃料罐（16 支氫氣瓶整合模組二套），並以 45Mpa 壓力進行充填，還會同時以燃料電池動力貨車來負責搬運。
 

【延伸閱讀】比亞迪5月新能源車銷量增2.5倍　【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【延伸閱讀】深圳市出台多項消費補貼措施　新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼　【下一頁

【延伸閱讀】 豐田擬在6月減產10萬輛汽車　受芯片短缺影響　【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文
汽車 電力 氫能 豐田 日本 經濟

上一篇文章

【電玩產業】 新一代懷舊主機 Mega Drive Mini 2 發布

下一篇文章

【Apple】歐盟將達成協議 統一充電器接口標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【樓市熱話】網民列十大理由 長沙灣「四小龍」是上車最佳之選？
【樓市熱話】網民列十大理由 長沙灣「四小龍」是上車最佳之選？
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款