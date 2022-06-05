【新能源車】 氫能儲存突破 豐田展示便攜式燃料罐

新能源車技術百花齊放，目前雖是以鋰電池為主，但氫能技術亦不容忽視，或會改變未來新能源車的發展。

據科技網站Techspot報導，豐田已建立了便攜式氫氣燃料罐的工作原型，近日向傳媒展示。它可以使替代能源在日常使用中更加可行。其設計概念類似於丙烷燃料罐，允許用戶在需要時快速、輕鬆地更換氫氣燃料罐。豐田公司估計，一個氫氣燃料罐能提供足夠的電力，使一個普通的家用微波爐運行3至4個小時。

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該氫氣燃料罐是豐田與子公司Woven Planet Holdings共同開發的。它的長度大約為16英寸，寬度為7英寸，目標重量為11磅。

據該汽車製造商稱，今天大多數氫氣是用化石燃料產生的，例如提煉石油、製造化肥等。然而，豐田認為在未來氫氣將使用非常低的碳排放技術產生，並將被用於更廣泛的應用。

據悉，豐田的主要目標是實現一個碳中和社會，讓每個人都能獲得清潔能源。相關驗證實驗將於豐田日本的實驗性未來都市Woven City進行，該企將於市內試用、配發該氫燃料桶，以論證氫能源的安全性，及使用上的相關管制方式。

為了測試該模組在賽事現場等不同情境下，運輸安全性與氫氣儲存量等表現，也在三月份舉行的鈴鹿 SUPER 耐久賽事中，對該模組做實際使用的測試。在該賽事中會使用到大量的氫氣燃料罐（16 支氫氣瓶整合模組二套），並以 45Mpa 壓力進行充填，還會同時以燃料電池動力貨車來負責搬運。



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編輯：沈春生