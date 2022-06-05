【Apple】歐盟將達成協議  統一充電器接口標準

一直以來，Apple將其裝置及系統採用自成一格的標準，不與其他系統兼容，這不單只形成封閉的iOS生態圈，亦令它的充電器、手機套、觸控筆等附件產品大賺一筆。

可是，好景不常。歐盟於6月7日舉行會議，有望為已討論多時的手機及電子產品統一充電器接口標準，達成協議。

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在會議上，討論有關的技術細節，落實統一以Type-C作為充電器接口標準，最快在今年第四季度，或明年正式實行，以便留出一段時間給廠商作為緩衝。

歐盟為何要統一充電器接口，主要原因是如不統一充電器接口將會造成「嚴重浪費」，每年會造成2.5億歐元（約合21億元人民幣）的巨額損失。這所謂損失想必有大部分是Apple公司的專利授權費利益，故此Apple自然強烈反對，所持的理由是統一充電器接口會「不利於科技創新」、「侵犯消費者使用他們喜歡的Lighting接口的權利」。

根據《彭博社》記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）報導指，從匿名消息人處獲得準確信息，過去幾個月蘋果正在秘密測試Type-C接口，並且還在研發一種新型適配器，希望兼容lighting接口和Type-C，滿足歐盟標準的同時不失去獨有的特色。

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編輯：沈春生