陳茂波指本港將進一步推動 離岸人民幣生態系統發展

財政司司長陳茂波在網誌表示，除了債市、綠色和可持續金融外，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。展望未來，本港會循多方向進一步推動離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務，並且會優化相關的市場基建，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

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陳茂波表示，香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾七萬億人民幣。在香港的離岸人民幣資金池超過8,000億元，佔全球離岸人民幣存款約60%。此外，國家財政部自2009年開始連續13年在香港發行人民幣國債，至今在港發行共2,380億元人民幣國債。中國人民銀行亦建立在港發行中央銀行票據的常態機制，自2018年開始在香港發行人民幣票據，至今在港發行共5,000億元人民幣票據。從國際大趨勢來看，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求，將會不斷持續增加。香港作為離岸人民幣業務樞紐，將會發揮更關鍵的角色。

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他又談及，全球氣候變化對人類社會經濟活動帶來的風險日益增加，各類有效轉移相關風險的金融工具和另類投資，正逐漸受到市場重視。日前，本港便第二度迎來保險相連證券(Insurance-linked Securities, ILS)的發行，金額達1.5億美元，目標為日本颱風造成的行業損失提供保障。這次ILS的發行，讓香港在金融服務業多元化發展的路上，再向前穩步邁進。

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