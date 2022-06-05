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滙豐網上理財櫃員機同暫停服務 料和進行系統維護有關

理財智慧 13:10 2022/06/05

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消息指，滙豐銀行今早出現「全線死機」的情況，包括網上理財系統未能登入，用戶在登入後「對不起，暫時無法提供此服務，請稍後再試」，以及有旗下理財中心櫃員機出現暫停服務的情況。滙豐旗下的恒生銀行網上理財，同樣因「「現正進行系統維修」而無法登入。適值今日是賽馬日，或有透過滙豐系統匯款的馬迷受影響。

【美國經濟】華爾街大亨一致看淡美市 花旗集團CEO指美國難避經濟衰退   詳情請看【下一頁

無獨有偶，滙豐理財系統會進行不定期維護措施，其中今日(5日)亦已預告會進行系統維護，估計網上理財等暫停運作和這有關。

【上海解封】瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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