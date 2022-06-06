【全球供應鏈】渣打陳翠珊：疫情導致企業轉用「平行供應鏈」模式　不再依賴單一採購

▲ 渣打大中華及北亞區貿易及流動資金融資業務主管陳翠珊指，疫情後一直看到企業客戶將整體供應鏈轉型，放棄「準時化生產方式」目標，轉為實行「平行供應鏈」。

情擾亂全球供應鏈，製造業亦要變陣求存，以往單一供應鏈的模式已不合時宜。渣打大中華及北亞區貿易及流動資金融資業務主管陳翠珊指，疫情後一直看到企業客戶將整體供應鏈轉型，放棄「準時化生產方式」（Just In Time）目標，轉為實行「平行供應鏈」（Parallel Supply Chain）。

放棄「準時化生產方式」

陳翠珊解釋，以往企業講究所謂「準時化生產方式」，目標以「最低成本做最好的貨」。盡量用最便宜成本買入份量剛好的原料，再以最短時間將原料運送至工廠，並生產出僅夠應付需求的製成品，以確保不會有多餘的製成品庫存。「與其找10間廠生產2000台電視，不如只找1間最好、最平、最近的廠商。」她指。

在這種運作模式下，企業雖可達致最大成本效益，惟每個生產工序往往僅集中由一間企業進行，只要其供應鏈上其中一間企業無法交貨，整個生產便陷入停頓。陳翠珊指疫情導致封城、運輸中斷等，企業始發現單一採購模式風險極高，故開始將供應鏈分散至更多地方，例如由中國分散至東盟國家，或分散至不止一間供應商，實行「平行供應鏈」模式。

陳翠珊強調，「平行供應鏈」模式下的確有更多企業在中國以外地方設廠，但並不意味中國世界工廠地位就此消失，因中國產能規模沒有太多國家能夠媲美，而且中國本身的供應鏈與物流配套也較完善，故其地位難以被其他生產成本較低的發展中國家取代。即使是生產技術要求較低的製衣行業，倘要生產出相對高質及具備複雜細節的製成品，中國仍是很多企業的首選。

第二季疫情料只短暫影響貿易融資業務

雖然疫情拖累全球次季經濟表現，陳翠珊指，渣打去年貿易業務增長強勁，大中華及北亞的貿易業務按收入計去年錄雙位數增長。單計首季，中國貿易相關收入便錄28%增長，較2019年首季翻一倍；期內，來自中國—東盟走廊的貿易收入按年升35%，來自大灣區的貿易收入按年也錄30%升幅。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效後，陳翠珊指在優惠政策下有更多內地企業選擇於東盟國家投資生產，連同渣打在非洲與南亞擁有強勁的分行網絡，造就該行貿易融資業務表現突出。故即使次季業務受累疫情，該行貿易融資的全年勢頭仍可望向好。陳翠珊又表示，多項宏觀因素推動整體貿易融資業務需求，包括疫情爆發後企業希望透過融資加強自身流動性，以及原料價格上漲導致企業因採購成本上升而需要加大融資額等，故預期第二季疫情對該行貿易融資業務的影響僅短暫。

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記者：余倩敏