【電動車】理想汽車抽升8%創2個月高　新車款理想L9將於6.21發佈、預計9月交付量有過萬部

▲ 理想汽車新車款理想L9將於6.21發佈，預計交付量9月有過萬部。

理想汽車創辦人、董事長兼首席執行官李想在微博上公佈，新車款理想L9將於6月21日正式發佈，7月全國所有店面都可試駕，8月便會正式向用戶交付，預計交付量在9月有過萬部，但前提是疫情可以盡快控制下來。

理想汽車現升8.5%，報109.2元，創2個月高。而其他電動車小鵬 （09868） 升3.3%，蔚來 （09866） 升1.6%。

李想表示，理想L9已經在常州基地的生產線上投產了上千輛的量產車，7月會陸續運輸到全國108個城市的233家零售中心。他稱，理想L9在常州生產基地的量產準備全部就緒，在這一代平台上的供應鏈投入會明顯改善生產爬坡和交付的效率。

他續指，非常多的核心供應商由於理想ONE優異的交付表現，把工廠建在理想生產基地的周邊，在江蘇形成了非常好的供應鏈生態。公司亦真金白銀投入了數十億和大量研發人員，改善供應鏈的效率和可控性。

李想在微博的帖文

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