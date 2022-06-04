【玄人‧峰語@iM網欄】大亂世自處的法度，造好自己的羅亞方舟

傳統的投資學上，有分「由上而下」及「由下而上」的策略：前者即是先看宏觀經濟方向，在看哪個行業受惠，最後再從行業中找個別合適公司去投資；後者則是先揀業績及營運優良的公司，然後再看行業是否配合，再看經濟大環境能否造就行業及公司脫穎而出。套用在投資上，兩種方法的確各有所長，選哪個方法取決於投資者本身的眼光及投資策略。如套用在算命之上，究竟是那一個方法會較好呢?

算命學本身是一套自私的學說，主要是看周遭的五行及星體佈局，對自己日元、命宮有任何得益、利弊，所以算命一切都是由自身開始，知道自己的強弱定位後，再出擊找適合自己的工作、感情或學業，而這明顯是「由下而上」的選擇。

然而，這兩年世道艱難已是不爭的事實，所以近日幫客人算命，睇風水，他們都希望採取「由上而下」的方法，為他們尋找一條光明的出路，無謂在無的放矢，浪費精力，以免行錯冤枉路 ---- 例如移民的，會問我有什麼地方旺他而可去發展?做生意的，會問我有什麼生意有可為?打工的，會問我有什麼行業可選?

坦白說，以我本身的歷練及近年的所見所聞，我只可以說現在任何計畫也趕不上變化，今天好做的生意，吃香的工種，一年半載後已可以面目全非，所以今日眼前所發生的一切，根本不能用作去計劃將來的參考。正因如此，我們要在這個亂世安然過度，更加要先著重看自己那盤數，才看外面的機遇，千萬不要為做而做。

俗語有云:「謀事在人，成事在天」，說白一點，即時做任何事都需要運氣，沒運氣的，幾好的驚天大計也是徒然；有運氣的，一間小小的「三餸飯」店也可以創業興家。所以我幫人算命時，很著重看命主的運，但如何好運都好，這幾年是一個非常特別的時期，再好運氣的人，極其量都只可用六成力，餘下的是留來應付突如其來出現的「黑天鵝」。

近年好多時候都叫人要留力，持反此意見的人會問我，做人不是有風洗盡艃嗎?如好運時不是去盡為失運時作好準備。那要好運來幹嗎? 做人一定是立體地去看事情，如果是太平盛世，你要去盡我也不會阻你，但現在周圍已拉響了警號，而且適逢世運交接的最後時刻，有些事情絕對可以超出你們的想象，所以我再三強調餘下的四分力就是要準備自己的「羅亞方舟」。

要知道，當你在好運時，六分力進攻、四分力防守，其實也是一種用全力的部署，只是分散力量而已，只是以前太平盛世用慣十成力進攻，遺忘了防守也是「有為」的一種舉動。如果還不明白，你就用投資法則去理解，大牛市時全力買高BETA(跑贏大市參考指標)的股份；逆市時就用平衡組合或防守組合，只要你能跑贏大市，仍就是贏家。

作者_奇峰簡介：羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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