  • 30°C
香港時間 : 2022604日 (六) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護文化】法國政府頒布新規例　禁於電子遊戲中使用英文術語

科技 18:15 2022/06/04

分享：

分享：

法國政府宣布，將禁止當地政府官員使用「Streamer（實況主）」、「Pro-gamer（職業玩家）」以及「eSports（電競）」等，廣泛使用於當地玩家社群中的「英文用語」。

有鑑於語言是重要的無形文化資產，不少國家都會以不同方式，保護和推廣自己的本土語言。近日法國政府就宣布，將禁止當地政府官員使用「Streamer（實況主）」、「Pro-gamer（職業玩家）」以及「eSports（電競）」等，廣泛使用於當地玩家社群中的「英文用語」，並會徹底修改電子遊戲術語的使用規則。

【機迷福音】PC首個PS5模擬器Kyty登場　可運行PS4或PS5遊戲

【NFT手遊】內地禁新興NFT遊戲Stepn　開發商：用戶該自行安排資產

據英國《衛報》報道，這項新禁令是來自法國文化部，他們認為當地的遊戲產業依然充滿著「英式外來用語」，擔心會導致對遊戲不熟悉的民眾產生理解上的隔閡。

法國文化部還表示，專家們已查閱了不同的電子遊戲網站和雜誌，查看是否有法語術語，例如「cloud gaming（雲遊戲）」和「eSports（電子競技）」，將分別被修改為「jeu video en nuage（法語，意為雲電子遊戲）」，及「jeu video de competition（法語，意為電子遊戲競技）」應注意的是，禁令主要是針對法國政府旗下工作人員，而非一般法國民眾或出版社。

事實上，法國一直擔心英國及美國文化會入侵當地，導致法文逐漸消失，規範法國語言的法蘭西學術院（Academie française）更於今年2月警告，不要將這種文化倒退視為無法避免。

【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Niantic推AR社交程式Campfire　供Pokémon Go玩家組織活動
2022/05/26
【機迷熱話】Niantic推AR社交程式Campfire　供Pokémon Go玩家組織活動
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
2022/05/25
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
【機迷熱話】避免破壞玩家遊戲體驗　任天堂擬設反作弊機制
2022/05/23
【機迷熱話】避免破壞玩家遊戲體驗　任天堂擬設反作弊機制
【機迷熱話】《浩劫殺陣》烏克蘭工作室被炸　宣布搬往布拉格重新開發遊戲
2022/05/23
【機迷熱話】《浩劫殺陣》烏克蘭工作室被炸　宣布搬往布拉格重新開發遊戲

你可能感興趣

【機迷熱話】Niantic推AR社交程式Campfire　供Pokémon Go玩家組織活動
16:30 2022/05/26
【機迷熱話】Niantic推AR社交程式Campfire　供Pokémon Go玩家組織活動
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
19:00 2022/05/25
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
【機迷熱話】避免破壞玩家遊戲體驗　任天堂擬設反作弊機制
19:22 2022/05/23
【機迷熱話】避免破壞玩家遊戲體驗　任天堂擬設反作弊機制
遊戲 網絡保安 地緣政治 電玩手遊 移動裝置 科技產品 雲端 英國 美國 法國

下一篇文章

【太空旅行】Google創辦人研神秘電動飛艇　擬今年底首次大型試飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
何謂「黑科技」？
何謂「黑科技」？
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款