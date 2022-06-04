【保護文化】法國政府頒布新規例　禁於電子遊戲中使用英文術語

▲ 法國政府宣布，將禁止當地政府官員使用「Streamer（實況主）」、「Pro-gamer（職業玩家）」以及「eSports（電競）」等，廣泛使用於當地玩家社群中的「英文用語」。

有鑑於語言是重要的無形文化資產，不少國家都會以不同方式，保護和推廣自己的本土語言。近日法國政府就宣布，將禁止當地政府官員使用「Streamer（實況主）」、「Pro-gamer（職業玩家）」以及「eSports（電競）」等，廣泛使用於當地玩家社群中的「英文用語」，並會徹底修改電子遊戲術語的使用規則。

【機迷福音】PC首個PS5模擬器Kyty登場 可運行PS4或PS5遊戲

【NFT手遊】內地禁新興NFT遊戲Stepn 開發商：用戶該自行安排資產

據英國《衛報》報道，這項新禁令是來自法國文化部，他們認為當地的遊戲產業依然充滿著「英式外來用語」，擔心會導致對遊戲不熟悉的民眾產生理解上的隔閡。

法國文化部還表示，專家們已查閱了不同的電子遊戲網站和雜誌，查看是否有法語術語，例如「cloud gaming（雲遊戲）」和「eSports（電子競技）」，將分別被修改為「jeu video en nuage（法語，意為雲電子遊戲）」，及「jeu video de competition（法語，意為電子遊戲競技）」應注意的是，禁令主要是針對法國政府旗下工作人員，而非一般法國民眾或出版社。

事實上，法國一直擔心英國及美國文化會入侵當地，導致法文逐漸消失，規範法國語言的法蘭西學術院（Academie française）更於今年2月警告，不要將這種文化倒退視為無法避免。

【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新 推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：