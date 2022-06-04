【俄版Google】Yandex CEO被歐盟制裁 當日馬上辭職

烏克蘭戰爭爆發後，歐盟對俄實施一系列制裁，有俄版Google之稱的俄羅斯科企Yandex，總部雖已搬往荷蘭，創辦人兼行政總裁Arkady Volozh也未能避過一劫，於周五也被納入制裁名單，旋即宣布去在集團的職務。

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Arkady Volozh被歐盟制裁消息出爐當日，Yandex旋即發聲明宣布Arkady Volozh已辭去職務，即時生效。Arkady Volozh表示制裁行動誤導，對事情沒有幫助。

Yandex主業是搜尋引擎，在俄極受歡迎，使用者眾，是俄羅斯科技明星企業，也涉足其他不同科技業務，如電商、送餐服務等。惟歐盟認為Yandex利用搜尋結果，助俄政府宣傳，刪走對俄不利內容。

不過歐盟制裁只針對Arkady Volozh本人，未涉及集團。Yandex強調集團管理層強有力，董事會如常運作。

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Yandex總部設於荷蘭，可是集團大部分業務在俄羅斯，營運受制於俄羅斯政府，被指按當局指示在搜尋結果上作調整。俄烏戰爭爆發後，Yandex已有多名高層因制裁問題辭職割席。

責任編輯：林建忠

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