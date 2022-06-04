睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅

美聯物業趙智敏表示，該行促成元朗尚悅一宗成交，外區用家見樓價已見底，所以加快入市步伐，以606萬元購入尚悅兩房戶。

趙智敏表示，剛成交單位是元朗尚悅3座低層H室，實用面積440呎，建築面積595呎，兩房開則，向南方，外區用家認爲樓價已谷底反彈，看好後市，加上單位擁有梗廚，屬於該屋苑罕有開則，因爲大多數採開放式廚房間格，所以決定結束半年睇樓生活，斥資606萬元市價購入上址單位，實用呎價13,773元。

資料顯示，原業主於2015年7月以約462萬元購入上述物業，是此轉手帳面獲利144萬元，物業升值31%。

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