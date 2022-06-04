Elon Musk指美國經濟「非常差」　拜登反駁稱對經濟前景有信心　抗通脹為首要任務

外媒指出，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）曾在電郵中提及感覺美國經濟「非常差」（super bad feeling），要求公司高管暫停全球招聘及裁員10%。美國總統拜登（Joe Biden）回應指，不認同馬斯克的看法，又指其他企業，如福特（Ford）大量增加投資電動車，及晶片廠家英特爾增加2萬個工作崗位等。

拜登指，美國5月份就業數據出色，非農職位增長39萬個，而失業率則維持約3.6%，接近歷史低位，認為美國有能力應負正面臨的挑戰。他坦言，物價高企確實為問題，表示政府首要任預為抗衡通脹，但以美國現有的經瀕基礎，有信心在未來建立穩定增長。

拜登回應馬斯克時，又祝馬斯克的登月之旅順利。馬斯克為太空科技公司SpaceX創辦人。

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