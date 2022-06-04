美聯：5月二手居屋註冊量　按月急升逾8成　創9個月新高

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，5月份二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄552宗，較4月份301宗急升約83.4%，並創9個月新高；

圖：每月二手居屋註冊量

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著疫情緩和，二手私人住宅率先起動，帶動4月份整體二手住宅（包括公私營）市場交投顯著上升，而5月份更進一步逼近5,000宗水平；反觀4月份二手居屋註冊量按月仍然微跌，表現較大市遜色，至上月註冊宗數才大幅回升，表現追落後。

據資料顯示，5月不同金額的二手居屋註冊宗數中，當中逾500萬至600萬元及逾600萬元個案按月齊升1倍，前者錄174宗，後者則錄134宗；至於宗數最多的500萬元或以下個案則錄244宗，按月亦升約66%。

若以5月份二手居屋註冊量計算，當中宗數最多的居屋是九龍灣麗晶花園，以20宗居首；其次是沙田愉翠苑及屯門兆康苑，齊錄12宗；沙田穗禾苑則以10宗緊隨其後。

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