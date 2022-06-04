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【置業故事】年輕買家客做足一年功課　見元朗獨立屋做到「財爺Plan」　又獲父母資助首期　1218萬上車

股樓投資 16:53 2022/06/04

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美聯物業郭仲雅表示，年輕買家看好北部都會區前景，在父母支付首期下，成功以1,218萬元購入加州花園單號屋。

郭仲雅表示，成交單位是加州花園爵仕居柳樹徑單號屋，實用面積968平方呎，三房套間隔，年輕買家爲了置業，做足一年資料搜集，最終選定元朗區，認爲北部都會區前景無限，加上上址單位有企理裝修，又有花園和獨立車位，眼見單位受惠「波叔Plan」，又有父母支付首期情況下，決定以首置名義入市，成交價1,218萬元，實用呎價12,583元。

據了解，原業主於2017年10月以950萬買入，帳面賺約268萬元，物業升值28%。

【有相睇】有感新居屋太細　家庭客棄抽轉投二手市場　綠表價498萬入市慈安苑【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 加州花園 元朗 美聯物業

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