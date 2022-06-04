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港置：5月將軍澳區二手私宅成交量按月增近19%　創9個月新高

股樓投資 18:44 2022/06/04

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香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，5月將軍澳區20個私人屋苑錄221宗二手住宅註冊，較4月的186宗增加約18.8%，連升3個月，創9個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

圖：每月將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量

將軍澳區20個私人屋苑中，11個屋苑二手住宅註冊量按月報升，7個屋苑報跌，2個屋苑持平；報升屋苑中，天晉1期錄8宗註冊，較4月的2宗增加3倍；君傲灣錄10宗註冊，較4月的4宗增加1.5倍；蔚藍灣畔錄16宗註冊，較4月的7宗增加近1.3倍。

報跌屋苑中，慧安園錄2宗註冊，較4月的10宗減少80%；領凱錄1宗註冊，較4月的3宗減少約66.7%；南豐廣場錄5宗註冊，較4月的10宗減少50%。

至於5月二手住宅註冊量將軍澳區20個私人屋苑排名方面，維景灣畔以43宗註冊居榜首，較4月的28宗增加約53.6%；新都城以23宗註冊排第二，較4月的33宗減少約30.3%；將軍澳中心以19宗註冊排第三，較4月的20宗減少5%。

5將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量4比較

  5月
註冊量		 4月
註冊量		 註冊量
變幅
維景灣畔 43 28 ↑53.6%
新都城 23 33 ↓30.3%
將軍澳中心 19 20 ↓5.0%
蔚藍灣畔 16 7 ↑128.6%
城中駅 14 7 ↑100.0%
怡心園 13 6 ↑116.7%
首都 12 6 ↑100.0%
將軍澳廣場 11 6 ↑83.3%
君傲灣 10 4 ↑150.0%
清水灣半島 8 8 0.0%
都會駅 8 5 ↑60.0%
天晉1期 8 2 ↑300.0%
新寶城 7 10 ↓30.0%
東港城 7 7 0.0%
領都 6 5 ↑20.0%
南豐廣場 5 10 ↓50.0%
領峯 5 4 ↑25.0%
峻瀅1期 3 5 ↓40.0%
慧安園 2 10 ↓80.0%
領凱 1 3 ↓66.7%
總數 221 186 18.8%

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 都會駅 南豐廣場 將軍澳廣場 城中駅 峻瀅 領凱 領都 慧安園

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