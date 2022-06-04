港置：5月將軍澳區二手私宅成交量按月增近19%　創9個月新高

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香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，5月將軍澳區20個私人屋苑錄221宗二手住宅註冊，較4月的186宗增加約18.8%，連升3個月，創9個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。
圖：每月將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量
將軍澳區20個私人屋苑中，11個屋苑二手住宅註冊量按月報升，7個屋苑報跌，2個屋苑持平；報升屋苑中，天晉1期錄8宗註冊，較4月的2宗增加3倍；君傲灣錄10宗註冊，較4月的4宗增加1.5倍；蔚藍灣畔錄16宗註冊，較4月的7宗增加近1.3倍。
報跌屋苑中，慧安園錄2宗註冊，較4月的10宗減少80%；領凱錄1宗註冊，較4月的3宗減少約66.7%；南豐廣場錄5宗註冊，較4月的10宗減少50%。
至於5月二手住宅註冊量將軍澳區20個私人屋苑排名方面，維景灣畔以43宗註冊居榜首，較4月的28宗增加約53.6%；新都城以23宗註冊排第二，較4月的33宗減少約30.3%；將軍澳中心以19宗註冊排第三，較4月的20宗減少5%。
表：5月將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量與4月比較
|5月
註冊量
|4月
註冊量
|註冊量
變幅
|維景灣畔
|43
|28
|↑53.6%
|新都城
|23
|33
|↓30.3%
|將軍澳中心
|19
|20
|↓5.0%
|蔚藍灣畔
|16
|7
|↑128.6%
|城中駅
|14
|7
|↑100.0%
|怡心園
|13
|6
|↑116.7%
|首都
|12
|6
|↑100.0%
|將軍澳廣場
|11
|6
|↑83.3%
|君傲灣
|10
|4
|↑150.0%
|清水灣半島
|8
|8
|0.0%
|都會駅
|8
|5
|↑60.0%
|天晉1期
|8
|2
|↑300.0%
|新寶城
|7
|10
|↓30.0%
|東港城
|7
|7
|0.0%
|領都
|6
|5
|↑20.0%
|南豐廣場
|5
|10
|↓50.0%
|領峯
|5
|4
|↑25.0%
|峻瀅1期
|3
|5
|↓40.0%
|慧安園
|2
|10
|↓80.0%
|領凱
|1
|3
|↓66.7%
|總數
|221
|186
|↑18.8%
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撰文 : 謝昕蕎