港置：5月將軍澳區二手私宅成交量按月增近19%　創9個月新高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，5月將軍澳區20個私人屋苑錄221宗二手住宅註冊，較4月的186宗增加約18.8%，連升3個月，創9個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

圖：每月將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量

將軍澳區20個私人屋苑中，11個屋苑二手住宅註冊量按月報升，7個屋苑報跌，2個屋苑持平；報升屋苑中，天晉1期錄8宗註冊，較4月的2宗增加3倍；君傲灣錄10宗註冊，較4月的4宗增加1.5倍；蔚藍灣畔錄16宗註冊，較4月的7宗增加近1.3倍。

報跌屋苑中，慧安園錄2宗註冊，較4月的10宗減少80%；領凱錄1宗註冊，較4月的3宗減少約66.7%；南豐廣場錄5宗註冊，較4月的10宗減少50%。

至於5月二手住宅註冊量將軍澳區20個私人屋苑排名方面，維景灣畔以43宗註冊居榜首，較4月的28宗增加約53.6%；新都城以23宗註冊排第二，較4月的33宗減少約30.3%；將軍澳中心以19宗註冊排第三，較4月的20宗減少5%。

表：5月將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量與4月比較

5月

註冊量 4月

註冊量 註冊量

變幅 維景灣畔 43 28 ↑53.6% 新都城 23 33 ↓30.3% 將軍澳中心 19 20 ↓5.0% 蔚藍灣畔 16 7 ↑128.6% 城中駅 14 7 ↑100.0% 怡心園 13 6 ↑116.7% 首都 12 6 ↑100.0% 將軍澳廣場 11 6 ↑83.3% 君傲灣 10 4 ↑150.0% 清水灣半島 8 8 0.0% 都會駅 8 5 ↑60.0% 天晉1期 8 2 ↑300.0% 新寶城 7 10 ↓30.0% 東港城 7 7 0.0% 領都 6 5 ↑20.0% 南豐廣場 5 10 ↓50.0% 領峯 5 4 ↑25.0% 峻瀅1期 3 5 ↓40.0% 慧安園 2 10 ↓80.0% 領凱 1 3 ↓66.7% 總數 221 186 ↑18.8%

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