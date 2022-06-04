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聯儲銀行行長︰若美國通脹持續高企　9月或再加息50點子

環球政經 18:22 2022/06/04

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美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，現時未有證據表明通脹已經觸頂，她認為，當局於6月及7月份議息會議各加息50點子，於今年9月份或繼續維持幅度加息，再加息50點子。

梅斯特指出，她支持當局維持加息50點子（0.5厘），指若有令人信服的證據，可證明通脹下行，屆時才有可能收窄加息幅度至25點子，但反對停止加息。梅斯特又指，當局宜進一步收緊貨幣政策，收緊銀根緩通脹壓力。她續指，因於俄烏戰爭及疫情因素，導致美國經濟衰退風險上升，但當地非農就業數據反映出就業市場仍強勁，期望市場出現回調。此外，當局宜進一步收緊貨幣政策，收緊銀根緩通脹壓力。

聯儲局將於6月14及15日舉行議息會議。

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撰文 : 謝昕蕎

經濟 貨幣政策 就業 議息 加息 美國聯儲局 美國 通脹

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