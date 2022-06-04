鍾情鐵路盤　買不到錦上路站新盤轉戰元朗站　814萬買Yoho Midtown兩房

錦上路站新盤柏瓏I及II早前熱賣，至今已沽出全盤逾九成單位，銷情熾熱下，向隅客眾多。有未能購得新盤心儀單位的買家轉投其他鐵路物業。美聯物業張國成表示，有錦上路站向隅客回流二手市場，斥資814.8萬元購Yoho Midtown兩房戶，屋苑本月暫錄3宗成交。

張國成表示，成交單位是元朗Yoho Midtown 3座中層H室，實用面積443平方呎，兩房間隔，買家是錦上路新盤向隅客，未能購得心儀單位，轉投二手市場，看中Yoho Midtown同樣坐擁大商場，又毗鄰港鐵站，加上單位開則四正，所以決定以814.8萬元入市，實用呎價18,393元。

資料顯示，原業主於2010年3月以285.2萬元一手購入上述物業，轉手帳面賺529.6萬元，物業升值約1.9倍。

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