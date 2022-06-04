【有相睇】有感新居屋太細　家庭客棄抽轉投二手市場　綠表價498萬入市慈安苑

對家庭客而言，買樓最重要的考慮因素是間隔、面積是否合適，若新樓未能滿足需要，或要轉而考慮二手樓。富誠地產周永鋒表示，有客人認為新居屋尺數未能滿足家庭需要，故棄抽新居屋，轉投二手。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為慈安苑A座中層2室，實用面積603平方呎，為三房間隔，座向東面，望屋苑樓景。單位日前以498萬元（綠表）成交，實用呎價8,259元。代理指，業主於去年11月開價598萬元（綠表）放售，放盤期間受疫情第五波影響，屋苑交投進入冰封狀態，業主因此而4度減價，最後由區內家庭客購入，前後減幅共100萬元。

據了解，原業主於1994年04月以117萬元（綠表）一手購入，持有單位28年，是次轉手賬面獲利約381萬元，期間升值近3.3倍。代理表示，慈安苑現時放盤共25個，主要以綠表市場為主。兩房叫價為380萬至418萬元，三房叫價由530萬至590萬元不等。

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