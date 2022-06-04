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質疑CNN濫用突發新聞警示 新CEO下令改善

環球社會熱點 16:04 2022/06/04

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上月初才上任的美國有綫新聞網絡（CNN）主席兼行政總裁利希特（Chris Licht）向員工發信，談及他對新聞節目過去做法的意見。利希特認為新聞部過份頻繁使用突發新聞警示，並下令制定內部指引，列明突發警示的使用準則。

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利希特向員工所發內部信件流出，利希特指出，只有重大消息才需要特別注明是「突發新聞」（Breaking News），他強調CNN應專注於知會觀眾，而非警告觀眾。

利希特認為使用相關警示應有準則，下令CNN集團高級副總裁兼華盛頓分社社長Sam Feist率領團隊，研究制定指引。

CNN一如其他美國電視新聞媒體，近年在使用「突發新聞」或「獨家」的警示方面，標準似乎變得寬鬆，部分己發生一段時間的消息亦被稱為突發，又或消息的重要性受到質疑。

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利希特的行動，相信獲得CNN母企華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的支持，華納兄弟探索高層曾公開稱CNN應專注新聞，而非聳動。華納兄弟探索行政總裁David Zaslav直言，CNN應回歸新聞初心。

責任編輯：林建忠

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