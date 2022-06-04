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【旅遊保險】一文看清　出發前確診新冠是否獲賠？旅程期間倘確診須符合甚麼條件才有賠償？

Hot Talk 15:47 2022/06/04

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隨著個別國家局部放寬旅遊限制，部份保險公司亦在旅遊保險中暫時新增新冠肺炎相關保障。根據香港保險業聯會資料，倘若受保人在外地不幸感染新冠肺炎，半數以上保險公司會提供醫療費用保障，包括住院費用。

至於旅程取消保障方面，據保聯所指，部份保險公司會在行程預定出發日期前的指定日期內，如7天至14天，為受保人確診提供旅程取消保障。另外，部份保險公司會為在目的地確診的受保人提供縮短旅程保障。

不過，即使部份保險公司願意為確診後的醫療費用、取消或縮短旅程，提供保障，不同保險公司所的賠償條款，即金額、範圍、要求等，也有很大差異，故投保前要比較清楚。

個別保險公司只保已打針投保人

本報綜合5間保險公司的單次旅保之新冠肺炎賠償條款，發現投保人出發前確診普遍可獲賠償。至於旅程期間確診是否獲賠，則須視乎情況，有些保險公司須投保人強制隔離或住院才賠償，有些則不然。

倘投保人因旅程期間確診而導致行程取消，有保險公司會提供每日現金津貼賠償，也有保險公司僅賠償原定行程的交通和住宿費用。同時﹐亦有保險公司指明投保人於旅程期間確診且被強制隔離或必須住院，才會提供賠償。

如前所述，賠償方式大致也可分為兩類，一類是每日提供固定金額的現金津貼，金額不大，一般每日數百港元，並設有最長天數上限，也設有總賠償上限；另一類則是實報實銷，當然每項賠償項目本身亦設有賠償上限。須留意的是，個別保險公司列明，投保人須已接種疫苗且於保障期內確診，才合資格獲得賠償。

此外，個別保險公司保障投保人因同行人士或家人確診而須取消行程的費用，連家人在港確診，導致投保人須縮短行程回港照顧家人，也會提供賠償。

不同保險公司旅保的新冠肺炎相關賠償詳情：

MSIG － iTravel Plus

AXA 安盛 －「卓越」優遊樂／「卓越」豐盛優遊樂

蘇黎世 － 「易起行」旅遊保險計劃

藍十字COVID-19 旅遊保障「免費疫苗現金津貼」

AIG旅遊智易保

相關文章：

【旅遊保險】保聯：旅遊保險一般不會保障新冠肺炎引致損失

記者：余倩敏

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保險公司 旅遊保險 疫苗 新冠肺炎 藍十字 安盛 保險業聯會

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