【美國國債】聯儲局靜默期 可能讓10年期國債收益率保持在3%以下

聯儲局將在周六（4日）午夜12點進入靜默期。從近來的經驗看，這可能意味着10年期國債收益率會在3%下方徘徊一段時間。

靜默期意味着，除非另有說明，否則FOMC與會者和工作人員在會議後的周四（6月16日）之前不得公開談論貨幣政策。暫停不斷提醒加息，應該有助於債券價格上漲。

上一次聯儲局靜默期是4月23日至5月5日。那時，3%成為10年期國債的一個強障礙。在那期間，收益率在2.64%至3.0%之間波動，直到5月5日才突破3%——那時已經是聯儲局加息50個基點、主席傑羅姆•鮑威爾（Jerome Powell）告訴投資者沒有積極考慮75個基點之後了。收益率最終在5月9日觸及3.20%。

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沒有聯儲局講話，加上周初經濟數據不多，預示將橫盤走勢。下周將發佈CPI。雖然可能影響市場，但聯儲局官員不能評論。

周五（3日），美國國債收益率全綫走高，10年期收益率在2.95%附近徘徊。更高的收益率掩蓋了逢低買入交易流。多家經紀商報告就業報告發布後有3年期國債買盤，包括對衝基金。資金流導致收益率曲綫稍早變陡。實錢帳戶也買入了5年期國債。相對價值帳戶則對20和30年期國債賣出舊債、買入當前債券。

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編輯：袁曉萱