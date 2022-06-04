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【美國經濟】華爾街大亨一致看淡美市 花旗集團CEO指美國難避經濟衰退

環球政經 16:44 2022/06/04

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花旗集團首席執行官弗雷澤（Jane Fraser）表示，美國將難以避免衰退，不過經濟嚴重滑坡並非該行的「基綫預測」。

「感覺歐洲比美國更可能陷入衰退，」剛剛結束歐亞之行的弗雷澤在周五（3日）投資者會議上表示。不過，即使在美國，經濟衰退「也不容易躲過」。

在弗雷澤發表評論前，已經有多名銀行高管發表悲觀言論。摩根大通CEO傑米•戴蒙（James Dimon）表示，他認為經濟「颶風」即將來臨。高盛集團總裁約翰•沃爾德倫（John Waldron）稱經濟面臨的衝擊數量「史無前例」。

但是經濟數據不支持有關災難即將到來的預測。周五的非農就業報告顯示就業增長高於預期，經濟學家預計明年不太可能出現經濟衰退。一項調查估計，未來12個月經濟衰退的可能性為30%，高於3月時預測的15%。

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弗雷澤表示，花旗交易員正在處理企業客戶的一系列交易活動，這些客戶希望押注G-10利率和匯率。但隨着投資者調整對聯儲局加息步伐的預期，這種波動性可能很快就會消退。

「我認為市場方面一直很健康，」弗雷澤說。「波動情況非常好，我們可以在這個環境下幫助客戶管理外匯，管理波動率。」

與去年的高水平相比，花旗已經看到交易活動放緩。弗雷澤說，大多數情況下，交易被推遲但不是完全撤出。

 

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編輯：袁曉萱

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