【無人機計劃】Axon公布無人機配備泰瑟槍計劃 阻止未來校園槍擊案

製造泰瑟槍（Taser）背後的美國公司Axon計劃生產配備眩暈槍的無人機，聲稱這將有助於阻止學校槍擊事件。

總部位於亞利桑那州的Axon公司表示，在美國關於槍支政策的「毫無結果」的辯論中，高科技解決方案是必要的。這一聲明遭到了公司道德委員會的嚴厲譴責。然而，今年美國發生了近30起校園槍擊事件。

前身為Taser International的Axon表示，已正式開始開發可部署在無人機或機器人上的微型輕量級Taser，以及幫助操作員安全瞄准設備的「瞄準算法」。

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根據Axon的說法，所有使用武力的決定都將由經過身份驗證和授權的人類操作員做出，「他同意對發生的任何行為承擔法律和道德責任」。

該項目還包括集成攝像頭網絡，允許學校和企業與當地公共安全機構共享對傳感器的實時訪問。

而誰來操作無人機仍未決定，範圍可能包括警察部門、聯邦機構或Axon本身的人員。無人機亦另有可能使用「加密密鑰」來飛行，這些密鑰是集中管理的，只有經過身份驗證的用戶才能訪問。

盡管董事會發表了聲明，「概念驗證」模型可能會在一年內準備好，兩年內可能進行現場試驗，等待監管部門的批准。

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編輯：袁曉萱