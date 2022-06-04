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烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議

環球社會熱點 14:05 2022/06/04

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俄烏戰事持續逾3個月，美國總統拜登被問到是否認同烏克蘭為求達到和平，應該割地。拜登回應指，烏克蘭的事情應由烏克蘭決定，強調事關烏克蘭的領土，自己不會指指點點。不過拜登亦指出，到了某個時間點，必須尋求一個談判達成的協議（at some point along the line, there’s going to have to be a negotiated settlement here）。

馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應【下一頁】

拜登（Joe Biden）並表示，相關協議的內容難料，現在沒有人知道，現階段會繼續協助烏克蘭防守。

烏克蘭雖重奪首都基輔，但在東南部地區失去大量領土控制權，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）較早前承認，被俄方佔據近5分1國土。

俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」【下一頁】

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾暗示，烏克蘭需在領土上讓步以免威脅歐洲穩定。澤連斯基強調，烏克蘭將繼續戰鬥至重新控制所有領土，直言基辛格的建議僅是換取幻想中的和平。

責任編輯：林建忠

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