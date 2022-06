烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議

俄烏戰事持續逾3個月,美國總統拜登被問到是否認同烏克蘭為求達到和平,應該割地。拜登回應指,烏克蘭的事情應由烏克蘭決定,強調事關烏克蘭的領土,自己不會指指點點。不過拜登亦指出,到了某個時間點,必須尋求一個談判達成的協議(at some point along the line, there’s going to have to be a negotiated settlement here)。

馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應【下一頁】

拜登(Joe Biden)並表示,相關協議的內容難料,現在沒有人知道,現階段會繼續協助烏克蘭防守。

烏克蘭雖重奪首都基輔,但在東南部地區失去大量領土控制權,總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)較早前承認,被俄方佔據近5分1國土。

俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」【下一頁】

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)曾暗示,烏克蘭需在領土上讓步以免威脅歐洲穩定。澤連斯基強調,烏克蘭將繼續戰鬥至重新控制所有領土,直言基辛格的建議僅是換取幻想中的和平。

責任編輯:林建忠

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】