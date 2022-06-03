【俄烏戰爭】美國連鎖酒店萬豪 經營25年後離開俄羅斯

連鎖酒店萬豪（Marriott）宣布在25年後離開俄羅斯，稱西方的限制使其「不可能」繼續在那裏經營。

烏克蘭入侵後，該公司於3月關閉了莫斯科辦事處並暫停了在俄羅斯的投資。然而，其在該國的22家酒店歸第三方所有，並保持營業。萬豪表示，暫停在俄羅斯的業務的過程是「複雜的」。但在一份聲明中，它表示：「我們認為，美國、英國和歐盟新宣布的限制措施將使萬豪無法繼續在俄羅斯市場經營或特許經營酒店。」

該公司表示，它仍然「專注於照顧我們在俄羅斯的員工」，並一直在為俄烏以外國家的萬豪酒店提供就業機會。它補充：「我們繼續與我們的同事和世界各地的數百萬人一起，希望結束當前的暴力，開啟通往和平的道路。」

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最近幾周，隨着俄烏戰爭繼續以及旨在在經濟上孤立俄羅斯的西方制裁收緊，萬豪與麥當勞、星巴克和其他美國公司一同準備退出。公眾對普京（Vladimir Putin）入侵的強烈抗議也對西方品牌施加了壓力，要求它們保持距離，酒店品牌因反應最慢而引起關注。「在萬豪經營了25年的市場中暫停運營的過程很複雜，」該公司在一份聲明中表示。其後沒有提供有關其退出的更多細節。

法國汽車製造商雷諾在該國的資產被國有化，而漢堡巨頭麥當勞則將其餐廳（其中許多由該公司直接擁有）出售給了現有的特許經營商。

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編輯：袁曉萱