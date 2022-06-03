  • 30°C
香港時間 : 2022604日 (六) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】美國連鎖酒店萬豪 經營25年後離開俄羅斯

環球政經 15:15 2022/06/03

分享：

分享：

連鎖酒店萬豪（Marriott）宣布在25年後離開俄羅斯，稱西方的限制使其「不可能」繼續在那裏經營。

烏克蘭入侵後，該公司於3月關閉了莫斯科辦事處並暫停了在俄羅斯的投資。然而，其在該國的22家酒店歸第三方所有，並保持營業。萬豪表示，暫停在俄羅斯的業務的過程是「複雜的」。但在一份聲明中，它表示：「我們認為，美國、英國和歐盟新宣布的限制措施將使萬豪無法繼續在俄羅斯市場經營或特許經營酒店。」

該公司表示，它仍然「專注於照顧我們在俄羅斯的員工」，並一直在為俄烏以外國家的萬豪酒店提供就業機會。它補充：「我們繼續與我們的同事和世界各地的數百萬人一起，希望結束當前的暴力，開啟通往和平的道路。」

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

最近幾周，隨着俄烏戰爭繼續以及旨在在經濟上孤立俄羅斯的西方制裁收緊，萬豪與麥當勞、星巴克和其他美國公司一同準備退出。公眾對普京（Vladimir Putin）入侵的強烈抗議也對西方品牌施加了壓力，要求它們保持距離，酒店品牌因反應最慢而引起關注。「在萬豪經營了25年的市場中暫停運營的過程很複雜，」該公司在一份聲明中表示。其後沒有提供有關其退出的更多細節。

法國汽車製造商雷諾在該國的資產被國有化，而漢堡巨頭麥當勞則將其餐廳（其中許多由該公司直接擁有）出售給了現有的特許經營商。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +36
    +35

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱

開啟hket App，閱讀全文
戰爭 就業 經濟 烏克蘭 俄羅斯 美國 酒店 普京
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款