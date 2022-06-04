【美股消息】馬斯克收購交易的HSR審查等待期已過 Twitter逆市漲2.73%

Twitter逆市漲2.73%，報41美元，總市值313億美元。消息面上，Twitter稱特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）收購交易的《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》（HSR）審查等待期已過，但完成交易仍需得到推特股東和其他監管部門的批准。根據美國「HSR法」規定，馬斯克和Twitter必須要通知聯邦貿易委員會和美國司法部的反壟斷部門對交易進行審查，除非該法律規定的等待期結束，或者政府批准提前終止等待期，否則各方不得完成某些證券或資產的合併，收購或轉讓，包括提供高管薪酬。根據原來的反托拉斯法，該交易不會對美國商業產生不利影響。

Twitter之前表示，監管等待期已經到期。這為馬斯克提出的以440億美元收購該公司的交易掃清了一項障礙。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【消費情報】附實景打卡圖！YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4米高長頸鹿 x 4.2米巨型午睡熊坐陣【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱