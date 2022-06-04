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【太空旅行】Google創辦人研神秘電動飛艇　擬今年底首次大型試飛

科技 17:25 2022/06/04

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Google創辦人Sergey Brin成立的LTA研究與探索公司正為今年底的大型試飛活動作準備。

不少富翁近年紛紛挑戰參與太空旅行的行業，除了SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）及Amazon創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），Google創辦人Sergey Brin也不能錯失機會，在5年前低調成立LTA研究與探索公司，持續研發零碳飛船，未來將用於人道救援。近日終再有新消息傳出，Brin預計將會在今年底進行首次的大型試飛。

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由Brin所創立的LTA研究公司近日有新動靜，據外媒金融時報報道指，LTA正為今年底的大型試飛活動作準備，該企正在矽谷和俄亥俄州阿克倫（Akron）進行招聘，目標聘請過百名航空工程師，主要建造用於向偏遠地區或災區執行人道主義任務的飛艇。

Brin自2019年從Google卸任交棒後，便將全副心力都放在打造巨型「空中遊艇」。據LTA網站指出，該公司研發的飛行船主要用於協助人道救援行動，甚至是加快救援速度，投遞物資與登陸的能力將高於飛機。

LTA網站亦指出，飛行船速度雖慢於飛機但勝過貨櫃船，而排碳量則比起傳統飛機少80％至90％，有助於減緩地球暖化速度。

【衝出地球】打破想像！　美國初創擬於月球設數據中心

責任編輯：曾曉汶

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