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【Tesla裁員】Tesla股價跌逾9.22% 馬斯克表示裁員約10%

股樓投資 14:05 2022/06/03

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特斯拉股價周五盤初下跌6.5%，累計跌幅達9.22%，之前路透報道稱，馬斯克（Elon Musk）表示這家電動汽車製造商需要裁員約10%，並暫停全球所有招聘。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

CFRA分析師Garrett Nelson表示，電子郵件發布的時機「有點奇怪」，因為Tesla目前正在加快奧斯汀和柏林新工廠的生產和招聘的過程中。「我們認為，馬斯克希望在高度周期性的汽車行業出現放緩之前未雨綢繆，」這位分析師在報告中寫道。

瑞信分析師Dan Levy表示，鑒於Tesla的巨大增長或擴張空間，以及勞動力是大多數公司的制約因素，這個消息是「令人吃驚」。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

【虛擬經濟】快圖美40周年 推全新品牌FOTOMETA進軍NFT市場 邀又一山人設計全新彩虹點陣商標【下一頁

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編輯：袁曉萱

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